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Karadağ'da tüm kiliseler devlet malı sayılacak

Karadağ'da meclis kiliseleri devlet malı sayacak yasa tasarısını kabul etti.

27.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:32 Karadağ'da tüm kiliseler devlet malı sayılacak
'da meclis kiliseleri devlet malı sayacak yasa tasarısını kabul etti.

Karadağ'da milletvekilleri, tartışmaya yol açan dini haklarla ilgili yasa tasarısını meclisten geçirdi. Yasaya göre ülkedeki tüm kiliseler devlet malı kabul edilecek. Yasanın kabul edilmesi büyük tepkilere yol açarken, Sırp yanlısı milletvekilleri mecliste kargaşaya neden oldu. Sinirlerine hakim olamayan vekiller, masaların üzerindeki birbirlerine fırlattı. Meclis Sözcüsü Ivan Brajovic, yaşanan olaylar nedeniyle Sırp yanlısı milletvekillerine 15 gün uzaklaştırma cezası verildiğini açıkladı.

Karadağ, Rusya'nın muhalefetine rağmen 2017 yılında NATO'ya girmesinin ardından yine Moskova ve eski müttefiki Sırbistan'ı göz ardı ederek yasayı kabul etti. Yasa karşıtları başkent Podgorica'da ve diğer şehirlerde sokaklara dökülürken, polis meclisin etrafında konuşlanarak, aktivistleri binadan uzak tutmaya çalıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Karadağ'da en büyük dini grubun meşru haklarına saygı gösterilmesi çağrısını yaparken, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'in ise konuya ilişkin yorumu "Karadağ'da barış olacağına inanıyorum" oldu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, 620 bin nüfusa sahip küçük Adriyatik ulusuna 30 yıldır liderlik ettiği periyotta komünist bir liderden batı yanlısı bir lidere dönüştü. Yugoslavya'dan ayrılan diğer ülkelerde kan dökülürken, Karadağ ve Sırbistan 2006 yılında barış içinde ayrıldı. Karadağ'ın yüzde 70'ini Ordotoks Hristiyanlar oluştururken, Sırp Ortodoks Kilisesi bölgedeki çoğu kilisenin kontrolünü elinde bulunduruyor. - PODGORICA

Sırbistan Karadağ, Karadağ, Güncel

Kaynak: İHA

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