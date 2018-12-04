Karadağ'da Türkiye Mezunları Derneği Açıldı

Karadağ Türkiye
Mezunları Derneği (MASAT), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB
) Başkanı Abdullah Eren
'in katılımıyla başkent Podgorica'da açıldı.
Açılışa katılan Eren, Karadağlı Türkiye mezunları ile bir sohbet etti ve MASAT Başkanı Erdan Seferovic'ten derneğin çalışamaları hakkında bilgi aldı.
Eren, Türkiye olarak mezun derneklerini önemsediklerini belirterek, Türkiye'nin 1992'den beri öğrencilere burs verdiğini ve burslu öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.
Dünya genelinde 7,5 milyon öğrencinin kendi ülkesi dışında eğitim aldığına işaret eden Eren, Türkiye'de de 140 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu belirtti.
Eren, neredeyse dünyanın her ülkesinde Türkiye mezunları bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye mezunlarının, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı vermesini istediklerini söyledi.
19 ülkede 22 Türkiye mezunları derneği bulunduğunu aktaran Eren, MASAT'ın kısa süre içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle örnek derneklerden olduğunu sözlerine ekledi.
Eren, Husovic ve Fejzic ile görüştü
YTB Başkanı Eren, Podgorica'daki temasları kapsamında ayrıca, Başbakan Yardımcısı
Rafet Husovic ve Karadağ İslam Birliği
Başkanı Rifat Fejzic ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Eren, Karadağ'da bu akşam düzenlenecek Türkiye Mezunları Buluşması'na da katılacak.
Karadağ,Türkiye
04 Aralık 2018 Salı 22:12