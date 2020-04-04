Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı

Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı Adıyaman Havalimanında dezenfekte edilen yolcular sıkı tedbirler ile yurda yerleştirildi Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişiden 1'inde korona virüs belirtileri tespit edildi Karadağ'da bir elektrik elektronik firmasında çalışan 492 Türk...

04.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:12
Karadağ 'dan gelen işçiler Adıyaman 'da karantinaya alındı
Adıyaman Havalimanında dezenfekte edilen yolcular sıkı tedbirler ile yurda yerleştirildi
Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişiden 1'inde korona virüs belirtileri tespit edildi
ADIYAMAN - Karadağ'da bir elektrik elektronik firmasında çalışan 492 Türk işçi 3 uçakla Adıyaman'a getirilerek yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantinaya alındı.
Karadağ'da bir elektrik elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan 2'si bayan 492 kişi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile THY'ye ait 3 uçak ile ülkemize getirildi. Karadağ'dan Adıyaman Havalimanına getirilen yolcular uçaktan indirildikten sonra dezenfekte yapılan bölümde bekletildikten sonra terminale alındı. Burada ateşleri ölçülen işçilerin kayıtları yapıldıktan sonra Adıyaman Belediyesinin halk otobüslerine 12'şer kişi bindirildi. Adıyaman Belediyesi 26 otobüs ile bu yolcuları Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Safvan Bin Muattal Kız Yurduna getirildi.
Yolcular içerisinde 1 erkek yolcuda korona virüs belirtileri tespit edilince bu kişi ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Türkiye'ye ve Türk Devletine teşekkür eden işçiler 7-8 aydan beri Karadağ'da olduklarını ve Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Otobüsler ile yurda getirilen işçiler burada kayıt yapıldıktan sonra tek kişilik odalarda 14 gün boyunca karantinada bekletilecek.
Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan, otobüslerde dezenfektan işlemlerini gerçekleştirdiklerini ve bu yolcuları taşıyan otobüsleri şehir içi ulaşımda bir müddet kullanılmayacağını belirtti.
Doğan, otobüs şoförlerine de evlerinde 14 günlük karantina uygulanacağını kaydetti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ da işçilerin belirli bir tertip ve düzen içerisinde yurda yerleştirilmesiyle ilgili organizasyonu yaptı. Karadağ’dan gelen işçiler Adıyaman’da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Karadağ, Genel

Haberin Videosu :

Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:30: Kayıt altına alınmadan şehre alınmıyorlar - Haberler 20:28: İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı - Haberler 20:24: Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı - Haberler 20:24: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi. - Haberler 20:22: Ankara'da ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haberler 20:21: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi 20:05: İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi 19:50: Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek - Haberler 19:14: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi - Haberler 18:53: ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı - Haberler 18:16: Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı - Haberler 17:45: Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu - Haberler