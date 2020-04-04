Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karadağ'dan getirilen 492 Türk vatandaşı Adıyaman'da yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan yurda getirilen 492 Türk vatandaşı, Adıyaman'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

04.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:12
Karadağ'dan getirilen 492 Türk vatandaşı Adıyaman'da yurtlara yerleştirildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işçi olarak çalıştıkları Karadağ 'dan yurda getirilen 492 Türk vatandaşı, Adıyaman 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 492 kişi, Karadağ'dan kalkan uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi.
İşçiler, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle kent merkezine getirilerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi.
Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Adıyaman Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.
Bu arada, yolculardan biri, yüksek ateşi bulunduğu gerekçesiyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Metin Doğan, havalimanı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcuların belediyeye ait 15 otobüsle yurda götürüldüğünü söyledi.
Doğan, "Yolcularımızı en iyi şekilde ağırladık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu arada şoförlerimiz ve araçlarımız bir süre karantina altında tutulacak. Bundan dolayı vatandaşlarımız rahat olsun. Sürekli olarak dezenfeksiyon yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Karadağ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karadağ'dan getirilen 492 Türk vatandaşı Adıyaman'da yurtlara yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Sağlık çalışanlarının çocuklarından "evde kal" çağrısı - Haber 17:38: Türkiye'den dönen Cezayirliler karantinaya alınıyor - Haber 17:37: Anne yüreği korona virüse karşı kolları sıvadı - Haber 17:36: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 29'a yükseldi - Haber 17:36: Zonguldak'ta karantina uygulaması - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler