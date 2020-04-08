Karadağ’dan yurda getirilen Türk vatandaşı: ’Devletimle gurur duydum’

Gaziantep ve Adıyaman 'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da din görevlileri, Kovid-19 ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline tatlı ikramında bulundu.

Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, tatlı ikramında bulunan İl Müftülüğü görevlilerine teşekkür ederek, hastanedeki personelin özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu arada, işçi olarak çalıştıkları Karadağ 'dan yurda getirilen 492 Türk vatandaşının, Adıyaman'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'ndaki karantina süreci de devam ediyor.

"Devletimle gurur duydum"

Yurtta gözlem altında tutulanlardan inşaat işçisi Muhammed Topalsoy kaldığı odada çektiği videoyu paylaşarak, kendilerine sağlanan imkanlar için tüm devlet yetkilileri ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bütün her şey eksiksiz bir şekilde hazırdı. Yani şöyle anlatabilirim, iğneden ipliğe, tırnak makasından diş fırçasına, havlusundan seccadesine kadar her şey eksiksiz bir şekilde hazırlanmış ve odalara bırakılmış. Odalar tertemiz, hijyen birinci sınıf ve günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vatanımla, ülkemle ve devletimle gurur duydum. Sağolun, var olun. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA