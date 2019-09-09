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Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

09.09.2019 12:25 Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'in yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Söz konusu ziyaret sırasında Bakan Darmanoviç'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından kabulü ile Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmede, Türkiye-Karadağ ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca iki aday ülkenin AB üyelik süreçleri, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtildi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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