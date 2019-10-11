Haberler » Güncel » Karadağ İslam Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Karadağ İslam Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Karadağ'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

11.10.2019 22:37
Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Karadağ'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.
Fejzic, Karadağ'ın Rozaje şehrindeki Mehmet Fatih Medresesinin kuruluşunun 11'inci yılı kapsamında düzenlenen programa katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Fejzic, Türkiye'nin 4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Batı Avrupa, yüzlerce sığınmacıya karşı dikenli teller çekti, sınırlar çizdi. Türkiye ise yıllardır ev sahipliği yaptığı sığınmacılara kalacak bir yer, giyecek eşya ve yiyecek yemek sağlıyor. Türkiye, oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek istiyor. Böylece sığınmacılar evlerine kavuşabilecek." diye konuştu.
Harekatın terörle mücadele için başlatıldığının altını çizen Fejzic, Türkiye'yi yürüttüğü başarılı diplomasi nedeniyle de tebrik ettiğini iletti.
Fejzic, Türkiye'nin dünyada önemli bir güç olduğunu belirterek, "Karadağ halkı ve İslam Birliği olarak her zaman Türkiye'nin yanındayız." dedi.
Karadağ İslam Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, İslam Birliği, Türkiye, Karadağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:02 Çanakkale savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildi
23:00 Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
23:00 Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
23:00 Sapanca'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
22:59 Msb bugün toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi
22:54 Kapadokya Litvanya Fahri Konsolosluğu açıldı
22:55 "Kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yok"
11.10.2019 23:03:13