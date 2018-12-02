Karadağ - Türkiye: 71-66

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2'nci Turu'nda I Grubu'nda yer alan Türkiye
deplasmanda Karadağ
'a 71-66'lık skorla mağlup oldu.
Türkiye mücadeleye, Doğuş Balbay
, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Berkan Durmaz ve Oğuz Savaş
beşiyle başladı. Derek Needham
ve Oğuz Savaş'ın karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 3'üncü dakikaya Metecan'ın basketiyle milli takım 4-3 üstün girdi. Oyunun temposunun düştüğü bölümlerde ikili oyunları Metecan ve Semih ile değerlendiren Türkiye durumu 13-7 yaptı. İlk periyotu 17-13 önde tamamlayan milliler, 2'nci çeyreğin başında Sekulic ve Carapic'in sayılarına engel olamayınca 14'üncü dakikada ev sahibi ekip 20-19'luk üstünlüğü yakaladı. Ara sonrasında Sertaç Şanlı
ile rakibinin serisine son veren Türkiye oyunun temposunu da kontrol ederek, Doğuş Balbay'ın üç sayılık basketiyle skoru 29-26 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Erkek Basketbol Takımı
38-37 önde kapattı.
Üçüncü periyotun başında Ivanovic ile üç sayılık basket bulan rakibine Berkan, Semih ve Wilbekin ile yanıt veren milliler, 25'inci dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 51-43. Mola alan Karadağ, aranın ardından Sekulic, Ivanovic ve Dubljevic'in sayılarıyla skor bularak durumu 53-51'e getirdi. Bu bölümden sonra özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle mücadelenin dördüncü çeyreğine 58-55 üstün giren Karadağ, son 10 dakikalık bölüme de Ivanovic'in basketiyle başladı. Doğuş Balbay'ın pota altı tipiyle skor üreten ay yıldızlılar, durumu da 64-57 yaptı. İki takımın da skor bulmakta zorlandığı bölümde Wilbekin ve Doğuş ile serbest atış çizgisinden sayılar kaydeden milli takım, 39'uncu dakikaya girilirken skoru 69-66'ya getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son dakika içerisinde Dubljevic ile basket bulan Karadağ, mücadeleden de 71-66 galibiyetle ayrıldı.
Moraca Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti
Podgoritsa Büyükelçisi Serhat Galip, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu
, TBF yönetim kurulu üyeleri, TBF CEO
'su Ömer Onan
ve TBF yetkilileri de takip etti.
Doğuş Balbay,Doğuş,Karadağ,Türkiye
02 Aralık 2018 Pazar 23:26