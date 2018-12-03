Karadağ - Türkiye: 71-66

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Karadağ
'a 71-66 yenildi. Bu sonuçla Türkiye
elemelerdeki 3. mağlubiyetini yaşadı. Karadağ ise 6. galibiyetini elde etti.
Maçın ilk bölümünde Karadağ'ın Needham
, Dubljevic ve Sekulic ile bulduğu sayılara Doğuş Balbay
, Oğuz Savaş
ve Metecan Birsen ile karşılık veren Türkiye, 5. dakikayı 8-7 üstün geçti. Kalan bölümde oyuna kenardan dahil olan Semih Erden
ile pota altını etkili kullanan A Milli Basketbol Takımı
, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe peş peşe basketler bularak iyi başlayan Karadağ, Carapic'in pota altından bulduğu sayılarla 14. dakikada üstünlüğü yakaladı: 20-19. Karşılıklı basketlerle geçilen bölümde Türkiye, 16. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği periyodun son 4 dakikasında Carapic ve Sekulic ile skor üreten Karadağ'a Metecan Birsen ve Wilbekin ile karşılık veren Türkiye, soyunma odasına 38-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe takımlar hücumda etkili başladı. Ivanovic ile dış atışlardan peş peşe isabetler bulan Karadağ, 23. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 43-42. Ardından Berkan Durmaz, Semih Erden ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, 26. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 43-51. Dubljevic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya basketler bularak hücumda ritim yakalayan Karadağ, 28. dakikada skoru lehine çevirdi: 54-53. Kalan bölümde Türkiye'nin Semih Erden ile bulduğu baskete Ivanovic ve Popovic ile yanıt veren Karadağ, final periyoduna 58-55 önde girdi.
Dördüncü periyodun başında da hücumdaki etkili oyununu sürdüren ve 6-0'lık seri yakalayan Karadağ, 31. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 64-55. İki takım da bitime 2 dakika 52 saniye kalana dek sadece 4'er sayı bulabildi. Milli takım, Wilbekin'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 1 dakika 23 saniye kala farkı 3 sayıya çekti: 69-66. Ardından sportmenlik dışı faul sonrası Semih Erden ile serbest atış çizgisinden 2 atış kaçıran ve hücumda kritik top kayıpları yapan Türkiye, karşılaşmadan 71-66 mağlup ayrıldı.
Öte yandan Türkiye ile aynı grupta bulunan ve sahasında Ukrayna
'yı 72-68 yenen İspanya
, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.Karadağ: 71 - Türkiye: 66
Salon: Moraca Spor Merkezi (Karadağ)
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan
), Nicolas Maestre (Fransa
), Marius Ciulin (Romanya
)
Karadağ: Needham 6, Petar Popovic 2, Sehovic, Sekulic 13, Dubljevic 17, Barovic, Carapic 11, Ivanovic 21, Radoncic, Djurisic 1, Vranjes
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
Türkiye: Doğuş Balbay 14, Metecan Birsen 10, Buğrahan Tuncer, Berkan Durmaz 5, Oğuz Savaş 2, Semih Erden 14, Tolga Geçim
3, Göksenin Köksal, Wilbekin 13, Sinan Güler
, Sertaç Şanlı
5
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 13-17
2. Periyot: 37-38
3. Periyot: 58-55
4. Periyot: 71-66
Türkiye,Karadağ
03 Aralık 2018 Pazartesi 02:07