Karadağlı Hastalara Türkiye Yolu Açılıyor

Sağlık turizmi için AB ve AB'ye aday ülkeleri hedefine alan Bayındır Sağlık Grubu çalışmalarına Karadağ'da devam ediyor. Karadağ'ın Başkenti Podgorica'da bulunan Karadağ Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Karadağlı hastaların Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için iş birliğinin devam etmesi kararı alındı. Toplantıya Karadağ Sağlık Bakanı Dr. Kenan Hrapoviç, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projeleri Genel Müdürü Milica Skiljeyiç, Bayındır Sağlık Grubu Karadağ Temsilcisi Uğur Çimen, Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Talas, Bayındır Sağlık Grubu Uluslararası Hastalar Genel Müdür Yardımcısı Elena Ulusoy ve Bayındır Sağlık Grubu İletişim ve Pazarlama Bölümü İş Geliştirme Sorumlusu Osman Karaömeroğlu katıldı.

Bazı branşların tedavisi Türkiye'de olacak

Türkiye ve Karadağ arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken Bakan Hrapoviç, iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hrapoviç, "Bayındır Sağlık Grubu ve Grubun Karadağ Temsilcisi Leo Danışmanlık şirketiyle işbirliği içinde Karadağlı Hastaların Bayındır Sağlık Grubu Hastanelerinde tedavi edilebilmeleri için birlikte çalışmaktan ve sağlık hizmeti almaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Grubun Karadağ'daki temsilciğini yürüten Leo Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çimen, Karadağ'da hizmet verilemeyen branşlardan bazılarının tedavisinin Türkiye'de yapılması için çalıştıklarını ifade ederek, "Anlaşmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Karadağ tarafı branşları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasını yaptı.