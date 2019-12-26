Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Bahçekaya Mahallesi Seyitli mevkisindeki iki ayrı noktada akşam saatlerinde örtü yangını başladı. Yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangının söndürülmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada, yangının meydana geldiği bölgenin kırsalda yer aldığını ve yerleşim alanlarına yakın olmadığını bildirdi. Ekiplerin kısa süre içerisinde yangına müdahale ettiklerini belirten Koçhan, şu ifadeleri kullandı; "Yangının meydana geldiği alanda iki bağ evi bulunuyor. Mevsim nedeniyle bu evler de şu an kullanılmıyor. Ayrıca yangının bulunduğu alanda yer alan iki farklı yol, araçlarla müdahaleyi daha da kolaylaştırıyor.Rüzgarın şiddetinde herhangi bir değişiklik olmazsa birkaç saat içerisinde yangının kontrol altına alınacağını düşünüyoruz."

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının başladığı alana gelerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplerden bilgi aldı.

RİZE'DE DE YANGIN ÇIKTI

Rize'nin Kırklartepe Mahallesi'nde bulunan Ayane Dağı'nda çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu.

Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.

PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Karadeniz'deki yangınlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gün içinde açıklamalarda bulunmuştu. Karadeniz Bölgesi'nde henüz kontrol altına alınamayan 2 önemli yangın olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı" ifadelerini kullanmıştı.