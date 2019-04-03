Karadeniz-Akdeniz Yolu ile Bölgenin Tarihi Değişecek"

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz- Akdeniz
Yolu Projesi'nin en kısa sürede hizmete açılacağını belirterek, "Böylece bir taraftan denize yapılan havalimanı, öbür taraftan Karadeniz Sahil Yolu
, diğer taraftan da Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan böyle bir yol ile Karadeniz'in tarihi de değişecek." dedi.
Yavuz, Valilikte düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, Ordu'da mart ayı sonu itibarıyla 10 sektörde toplam 228 kamu yatırımı projesi bulunduğunu söyledi.
Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin 6 milyar 55 milyon lira olduğunu ifade eden Yavuz, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti
devleti, Ordu'muza büyük önem vermiş ve gerçekten hayalleri süsleyen birçok proje ilimizde hayat bulmuştur. En önemlilerinden biri Ordu Çevre Yolu'dur. Ordu Çevre Yolu birinci etabı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrif ettiği tarihte de açılışı gerçekleştirilerek hizmete açılmış ve Ordu trafiği büyük ölçüde rahatlamıştır." diye konuştu.
Yavuz, bir milyar liraya mal olan ve 500 metrelik heyelan bölgesinde 76 kilometre civarında fore kazık çalışması yapılarak önemli bir hizmet ve yatırım gerçekleştirildiğini anlattı.
Kentteki projelere değinen Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:
"Merhum Sultan Abdulhamid'in rüyası, hayali olan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda da önemli bir merhale geçirmiş olup özellikle bu yıl içerisinde iki tünel de tamamlanmak suretiyle Karadeniz-Akdeniz Yolu da en kısa sürede hizmete açılacak. Böylece bir taraftan denize yapılan havalimanı, öbür taraftan Karadeniz Sahil Yolu
, diğer taraftan da Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan böyle bir yol ile Karadeniz'in tarihi de değişecek ve başta Ordu olmak üzere Karadeniz bir lojistik merkeze dönüşmüş olacak. Mal ve hizmetlerin akımı da, geçişi de kolaylaşacaktır."
Fındık çalıştayının da gelecek günlerde gerçekleştirileceğini dile getiren Yavuz, Ordu'da fındık politikasının belirleneceğini ifade etti.
Yavuz, dünyada en fazla fındık üreten ilin Ordu olduğuna dikkati çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle yeni projeler gerçekleştirildiğini, özellikle yaşlanan ağaçların yenilenmesi, organik ve iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi, budama teknikleri, gübreleme gibi çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.
Örnek bahçeler kurduklarını aktaran Yavuz, "Çok şükür ki bu alanda çok ciddi bir mesafe aldık. Özellikle Valilik olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tahsis ettiği ödenekten buna ilk defa bu yıl ödenek ayırmak suretiyle bu konuyu destekliyoruz." dedi.
Vali Yavuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin kenti ziyareti sırasında fındıkla ilgili bir değerlendirmede bulunduğunu anımsatarak, "Özellikle bahçelerin yenilenmesi ve hatta yeni fidanların, yeni türlerin bölgeye sokulması, yüksek verim getiren türlerin de bölgemize getirilmesi bakımından kendilerinden destek istedim. Heyecanla Sayın Bakanımız da bu projeye sahip çıktı. İnşallah önümüzdeki süreçte Ordu da yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Ordu, Akdeniz, Karadeniz, Güncel
Kaynak: AA