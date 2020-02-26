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Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği kuruldu

Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği'nin kurulduğu bildirildi.

26.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:08Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği kuruldu
Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği'nin kurulduğu bildirildi.
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, birliğin ilk toplantısını Giresun'da gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, toplantıya Amasya, , Ordu ve Giresun Belediyelerinin temsilcilerinin katıldığı, birliğin kuruluş başkanlığını ise Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel'in yapacağı kaydedildi.
Dönem başkanlığı sisteminin uygulanacağı ve her altı ayda bir birlik başkanının değişeceği ifade edilen açıklamada, "Giresun Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıda belediyelerin yaptığı kültür sanat faaliyetleri konuşulurken, birlikte yapılacak olan etkinlikler değerlendirildi." denildi.
Açıklamada, birliğin iki ay arayla birlik üyesi olan bir ilde toplanacağı, ikinci toplantının ise 17 Nisan'da Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Abdurrahman Demirel, Karadeniz, Giresun, Samsun, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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