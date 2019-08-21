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Karadeniz Bölgesi için yağış uyarısı

Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

21.08.2019 14:38 Karadeniz Bölgesi için yağış uyarısı
Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Bu kapsamda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Giresun, Trabzon, Samsun, Ordu, Ekonomi

Kaynak: AA

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