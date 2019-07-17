Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı ile 6 ilde 2 bin aile taşınacak

Son dönemde gündemi meşgul eden en önemli konulardan biri iklim değişikliği. Dünya liderlerinin bir araya geldiği G20 Zirvesi, G7 ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi toplantılarda da iklim değişikliği konuşuluyor. Şehirlerde nüfus yoğunluğunun artması, trafik sorunu ve tüketim çılgınlığı gibi sebepler iklim değişikliğine sebep oluyor.

TÜRKİYE TEHDİT ALTINDA

Ülkemiz iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Son yıllarda bu iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. Kıyılardaki ölçümler, deniz seviyesinin yıllık 6 mm civarında yükseldiğini gösteriyor. Deniz suyu sıcaklığı da arttı, bu artışa bağlı olarak şiddetli ve sık yağışlar meydana geldi.

İnsanlar için önemli oksijen kaynaklarından olan deniz çayırları yok oluyor. Akdeniz çölleşiyor. Yine, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda küresel ısınmaya bağlı olarak yangın riski artıyor.

EKONOMİYE ZARAR VERİYOR

İklim değişikliği ekonomiye de zarar veriyor ve tedarik zincirini bozuyor. Akdeniz normalde kapalı havza olduğu için, hortum ihtimali düşük ama son dönemde ne yazık ki sıkça hortumlara şahit oluyoruz. Aynı zamanda şiddetli dolu yağışları da meydana geliyor. Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, sel suları, seraları yerle bir ediyor. Tüm bunlar yüzünden mahsuller zarar görüyor, bu da fiyatlara yansıyor.

Türkiye iklim değişikliği ile mücadele konusunda çok önemli adımlar atıyor. Başta Sıfır Atık Projesi olmak üzere, deniz çöpleriyle mücadele için başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi, Bisiklet Yolları, Millet Bahçeleri gibi çevreci hareketlerle iklim değişikliğinin etkileri azaltılmaya çalışılıyor.

KARADENİZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemek ve bir dizi tedbirler almak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Deniz suyu sıcaklığının son 40 yılın en yüksek seviyesinde gözlenmesi, buna bağlı olarak yağışların artması, bölgenin engebeli yapısı nedeniyle afet riskinin artması, can ve mal kaybı yaşanmasından dolayı, Karadeniz Bölgesine öncelik verildi.

6 İLİ KAPSIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün Trabzon'da bir otelde düzenlenen "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı" toplantısında, başta Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun ve Artvin'i kapsayan 15 maddelik Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı ile bölgede alınacak tedbirleri paylaştı. Bu tedbirler içerisinde önemli başlıklar şöyle:

Plan kapsamında 6 ilde dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek, kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacak. Temmuz ayı sonuna kadar tüm derelerin taramasının bitmesi planlanıyor.

2 BİN AİLE TAŞINACAK, 15 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Ayrıca risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken bin 950 adet bina tespit edildi. Riskli bölgelerde yaşayan 2 bin aile, kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlara taşınacak. Dere yatağında bulunan binaların taşınması sürecinde hiçbir mağduriyet yaşanmayacak. Taşınma ve kira yardımı başta olmak üzere her türlü destek sağlanacak. TOKİ tarafından 2023 yılına kadar 15 bin konut inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili olarak "Trabzon Araklı merkezde tespit edilen Özgen ve Yolgören Mahallelerinde 200 konutun inşaatına TOKİ Başkanlığımız başlayacak ve 2 bin aile ile görüşmeleri tamamlayıp acil dediğimiz binaların taşınma sürecini yıl sonuna kadar başlatmış olacağız" dedi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Karadeniz Sahil Yolu'nda ve risk altında olan karayollarının altyapısının belli noktalarında ani oluşan taşkınların denize iletilmesini sağlayan su hatları ve tüneller oluşturulacak. Dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için bölgede faaliyet gösteren tesislerde denetimler sıklaştırılacak.

Bölgedeki yapılaşmada enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli yerel yapı malzemelerinin kullanımı özendirilecek ve yaygınlaştırılması desteklenecek. Atıkların dere yataklarında ilave yük oluşturmaması için bölgede atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak.