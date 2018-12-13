Karadeniz Bölgesi'nde Kış

13 Aralık 2018 Perşembe 11:47



13 Aralık 2018 Perşembe 11:47

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Amasya, Tokat ve Çorum'da 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Amasya'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı 41 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.Kapanan köy yollarının açılması için İl özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.Çorum'da ulaşımda güçlük çekilen 10 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yapılıyor.Ekipler, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köy yollarında başlatılan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.Tokat'ta da merkez ve ilçelere bağlı 45 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.