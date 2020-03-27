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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

27.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:46
Samsun , Tokat, Kastamonu, Çorum , Sinop, Amasya ve Çankırı 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
Çorum
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Çorum'da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim merkezlerinin çalışmaları devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların talebinin mümkün olan en kısa sürede karşılandığı belirtildi. Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim merkezlerinin 24 saat hizmet verdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:
"Uygulamanın başladığı 22 Mart'tan bugüne kadar temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 1853 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiştir. Çalışmalarımızın en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi için kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma birimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız arasında çok değerli yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir."
Kentte halkın ortak kullanım alanları, yeni tip Kovid-19 salgını dolayısıyla her gün dezenfekte ediliyor. Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezindeki meydan, park ve yeşil alanlarla ana arterlerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi ve etrafındaki yollar, belediye ekiplerince yıkandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında, camilerde cuma namazı kılınmaması uygulaması sürüyor.
Çorum'da Diyanet İşleri Başkanlığının tedbir kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar, cuma namazı kılmak için Ulu Cami'ye geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara caminin kapalı olduğunu, diğer vakitlerde ise bireysel olarak yeniden ibadete açılacağını aktardı.
Cuma namazı nedeniyle kentte sela okunmazken, yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla cuma namazı vaktinde camilerde cenaze namazı kılınmasına izin verilmedi.
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Karadeniz Bölgesi’nde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Çankırı, Samsun, Çorum, Güncel

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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

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