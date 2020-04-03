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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.

03.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:17
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Operasyon ve İletişim Merkezinde süreci hastalığın ilk günlerinden itibaren yönettiklerini belirtti.
Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı, aile hekimliği uzmanları, epidemiyologlar, alanında deneyimli hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan 40 kişilik ekiple ildeki durumu takip ederek yapılması gereken çalışmaları planladıklarını anlatan Oruç, "7 gün 24 saat görev yapan merkezde Sağlık Bakanlığı ile sürekli doğrudan iletişim halindeyiz. Bu merkeze bağlı olarak ilçelerde de operasyon ve iletişim merkezi oluşturuldu. Hastanelerdeki tüm ihtiyaçlar da bu merkez üzerinden takip ediliyor." ifadesini kullandı.
Sağlık tesislerinde malzeme sıkıntısı bulunmadığını vurgulayan Oruç, Bakanlığın düzenli olarak maske, koruyucu ekipman ve dezenfektan gönderdiğini aktardı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de otomobille seyahat eden vatandaşların ateşini ölçerek evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Atakum'da oluşturulan Psikolojik Dayanışma Platformu ile Kadın Meclisi üyesi psikolog Gizem Özbek ve psikolojik danışman Dilara Koç, Atakumlulara telefonla danışmanlık hizmeti sunacak.
Sürece ilişkin genel bilgi almak isteyen vatandaşlar, Koç ve Özbek'in tavsiyelerini Atakum Belediyesi ve Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Sinop
Sinop'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Boyabat Gençlik Merkezi'nde sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine başlandı.
Merkezde üretilen maskeler, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Şebnem İnan tarafından hazırlanan "Evde Sanat Var" konulu proje de Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandı.
Projeyle görsel sanat öğrencilerine uzaktan eğitim verilmesi hedefleniyor.
Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda 828 vatandaşın yardım talebini yerine getirirken, sokağa çıkma yasağı bulunan 190 kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.
Tokat
Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.
Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.
Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.
Jandarma ve polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.
Çorum
Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığının salgın önlemleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda 3'üncü kez camilerde cuma namazı kılınmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı için kentteki cami çevrelerinde nöbet tutarken, bu hafta cuma namazı için Ulu Cami'ye hiçbir vatandaşın gelmediği gözlendi.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise nisan boyunca yapmaları gereken 5,5 milyon liralık ödemeyi, esnafın mağdur olmaması için 1 Nisan'da ödediklerini belirtti.
Öte yandan PTT Genel Müdürlüğü kararıyla Çorum'daki PTT şubeleri de geçici olarak kapatıldı.
Hürriyet Meydanı'ndaki PTT şubesinin kapısına, "Yardım parası yatırılan müşterilerimizden kartı olanlar ATM'lerden işlem yapabilir. Kartı olmayanların parası cuma, cumartesi ve pazar günü evde teslim edileceğinden merkezimiz kapalıdır." notu asıldı.
Kastamonu
Kastamonu Belediyesi tarafından toplu kullanım alanları ve kamu binalarının dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Devlet Hastanesi, İl Özel İdaresi, Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Nüfus Müdürlüğü, İl Genel Meclisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 4. Noter, 2. Noter, Cuma Pazarı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Amasya
Amasya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik yardımlar sürdürülüyor.

Çalışmalarını özveriyle sürdüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, bugüne kadar 10 bin talebi karşıladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Haberler

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