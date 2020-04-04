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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

04.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çorum 'da salgın tedbirleri kapsamında 4 semt pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, insanların bir arada bulunmasını önlemek amacıyla kent merkezindeki 4 semt pazarının kapatılmasını kararlaştırdı.

Karara göre ikinci bir emre kadar perşembe günleri Buharaevler, cuma günleri Mimarsinan ve cumartesi günleri de Bahçelievler mahallelerinde pazar kurulacak.

Saat 10.00-19.00 arasında açık kalacak pazar alanlarının giriş ve çıkışları ayrı yerden sağlanacak.

Çorum Belediyesi de sağlık kuruluşlarına verilmek üzere maske üretimine başladı.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın kültür ve sanat merkezlerinde oluşturulan atölyelerde 6 bin maske dikilerek kentteki sağlık kuruluşlarına iletilecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, atölyelerde gerekli hijyen tedbirini alarak üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Karadeniz Bölgesi’nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel

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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor
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