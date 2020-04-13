Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

13.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:58
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve maddi imkansızlığı olan vatandaşlar için "Atakum'da Yardım Dayanışması" başlatıldı.
Belediye ekipleri yardım etmek isteyen hayırseverlerin adreslerine giderek kuru gıda ve ihtiyaç malzemelerini koordineli şekilde alıp tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Atakum'da Yardım Dayanışması'na katkı sağlamak isteyenlerin 552 936 02 30 numaralı telefonu arayarak belediye ekiplerine bildirmeleri gerekiyor.
Canik Belediyesi ise parklarda ve sokaklarda dezenfeksiyon yaptı.
Vezirköprü ilçesinde ise ilçeye giriş çıkış yasağı sürüyor. Güvenlik kuvvetleri ilçenin giriş ve çıkışlarında aldıkları önlemlerle yasağı uyguluyor.
Kastamonu
Kastamonu'da Cide Belediyesi tarafından Kalafat, Gebeş, Kumluca, Irmak, Çandır, Bağyurdu, Kasım, Sipahi, Tarakçı, Sofular Mahallesi ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Pınarbaşı Belediyesi tarafından ilçenin cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkandı.
Belediyeler tarafından vatandaşlara evde kal çağrısında bulunuldu.
Tokat
Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.
Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı.
Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.
Çorum
Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.
Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında maske ve eldivensiz alışveriş yapılmaması, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi için denetimlerde bulunuyor. Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Cadde ve sokaklarda devriye görevi yapan ekipler, megafonlarla vatandaşlara koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.
-Amasya
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini artırdı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik uygulamalar yapan ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Amasya Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Güvenlik güçleri tarafından, kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.
Çankırı
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulama noktasını ziyaret etti.
Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki kontrol noktasına Vali Yardımcıları Abdullah Aslaner, Şahin Bayhan, Mustafa Emre Kılıç, Akın Karagöz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile giden Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan kontrol noktasında şehre giriş yapan yolculara maske dağıtılarak ateş kontrolü yapılıyor. Ayrıca yasa dışı durumlara da anında müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:36: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haber 19:36: Burdur'da 14 günlük karantina süresi dolan 145 kişi halk oyunuyla uğurlandı - Haber 19:36: Ağrı'da karantinaya alınacak aileye pastalı karşılama - Haber 19:32: Almanya'da çalışan işçilerin koronavirüs korkusu - Haber 19:32: İtalya'da korona virüsten son 24 saatte 566 kişi öldü - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler