Karadeniz'de 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı
Karadeniz'de 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
09.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:44
Karadeniz 'de 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat ile Ordu 'nun iç kesimlerinde yarın akşama kadar güney yönlerden yer yer saatte 100 kilometre hızla esecek.
Ulaşımda aksamalar, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat ile Ordu 'nun iç kesimlerinde yarın akşama kadar güney yönlerden yer yer saatte 100 kilometre hızla esecek.
Ulaşımda aksamalar, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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