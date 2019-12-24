Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (8)

YANGIN SÖNDÜRMEK İÇİN CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPILDI

Ordu'da 11 ilçede 23 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınların neden çıktığı henüz bilinmezken, orman muhafaza ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Arazözler ile iş makinelerinin de müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde cami hoparlöründen anons yapılarak halktan yardım istendi. Bu arada bazı vatandaşların fındık bahçelerini temizlemek için ateş yaktığı gözlendi. Yangınların bahçelerde ormanlık alanlara sıçrayan kıvılcımlardan da çıkmış olabileceği ihtimaline karşı vatandaşlar, ateşin söndürülmesi için uyarılıyor.

'KÖYLÜLER YARDIMA GİTTİ'

Ünye ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde Çaybaşı karayolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürüldüğünü belirten bölge halkından Osman Cennetoğlu, "Akşam fırtına gibi rüzgar vardı. İmam cami hoparlöründen anons yaptı; 'Orman yanıyor, itfaiye geldi, arabaların giremediği yerlere girmesi için patpat aracı olanlar gelsin' diye. Pat pat aracı olanlar ve köylüler yardıma gitti. Yangın çok büyümeden kontrol altına alınıp gece söndürüldü, halen de bölgemizde rüzgar var" dedi.

'ATEŞ YAKILINCA BAŞINDA DURULMASI LAZIM'

Fındık bahçesinde ateş yakarak temizlik yapan Ahmet Öztürk ise, "Bahçede temizlik yaptım, ateş yaktım bekliyorum. Fındık bahçesinde ateş yakılınca başında durulması lazım. Fındık bahçesi kolay kolay yanmaz ancak orman kenarındaysa yanar. Ateşi yakınca, bir yere sıçramasın diye bekliyorum. Sönmeyen ateş sıçrar, ahır, samanlık, ev, ormanlık alan yanar" diye konuştu.