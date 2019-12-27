Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı (2)

ORMAN YANGINLARI İLE İLGİLİ 20 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Trabzon'da yaktıkları anız ateşleri ile orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri iddiasıyla 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte 3 gün boyunca 15 ilçede 68 farklı noktada çıkan orman ve örtü yangınlarının tamamen söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yangınların başladığı ilk andan itibaren harekete geçilerek Valiliğimizde kriz merkezi oluşturulmuş, devletimizin bütün imkanları seferber edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz, AFAD ve diğer kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde söndürme faaliyetleri başarıyla yönetilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarına toplam 200 araç ve 700 personel katılmış olup yangınlardan 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı etkilenmiştir. Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangınlarda zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili bugüne kadar 20 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlk andan itibaren özveriyle çalışan kurumlarımıza ve personelimize, farklı illerden bölgemize gelerek destek veren ekiplerimize, basınımıza, çalışmalarımızda yanımızda olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."