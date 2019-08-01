Haberler» Güncel» Haber

Karadeniz'de balıkçılar sezonu iple çekiyor

Türkiye'nin balık merkezi Karadeniz'de balıkçıların dört gözle beklediği balık avı sezonuna yaklaşık 1 ay kaldı.

01.08.2019 15:23 Karadeniz'de balıkçılar sezonu iple çekiyor
Türkiye'nin balık merkezi Karadeniz'de balıkçıların dört gözle beklediği balık avı sezonuna yaklaşık 1 ay kaldı. Sinop ve çevresindeki balık şehirlerinde balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

Ağustos ayında ara ara denizin soğuması balıkçıların yüzünü güldürüyor. Geçen günlerde kısa süreliğine denizin soğumasıyla tezgahlara balık fazlasıyla geldi. Denizin tekrar ısınmasıyla balık tezgahları yeniden yaz sezonunun sakin haline döndü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunaslan, "Birkaç gün önce, kısa süreliğine deniz soğumuştu, balıklar şoka girip kıyıya vurduydu. Bu da bizim işimize yaradı, tezgahımıza fazlasıyla balık koyabildik, vatandaşlar da bu fırsatı değerlendirdi, çok sayıda balık satışı yaptık. Deniz tekrar ısındı, yeniden stabil yaz sezonuna döndük. Eski denizciler Karadeniz'in dilinden iyi anlıyor, bu tür zamanları takip ediyorlar" dedi.

Balıkçıların söylediklerine göre 20 Ağustos'tan sonra Sinop'ta yeniden kısa süreliğine denizin soğumasını bekleniyor. - SİNOP

Karadeniz, Türkiye, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50   - Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
18:50   Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:50   Ukrayna'daki savaş mağdurları Kemer'de tatil yapacak
18:49   İsrail'in, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
18:49   Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı
18:47   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
18:47   Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş...