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Karadeniz'de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Karadeniz'de bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle kendini yeniden gösteremeye başladı.

17.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Karadeniz'de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Karadeniz 'de bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle kendini yeniden gösteremeye başladı. Sezon açılışında kilosu 80 TL'den alıcı bulan palamutun avlanmaya başlanması ile fiyatı 15 TL'ye kadar düştü.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Karadeniz, Ekonomi

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