Karadeniz'de boğulmalar şamandırayla önleniyor

İnkumu sahilinde boğulma vakalarını önlemek amacıyla 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa şamandıra konulan şamandıra ile boğulmalar engellendi.
Belediye Başkanı Cemal Akın
, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeken akıntı nedeniyle Karadeniz
'de zaman zaman boğulmalar meydana geldiğini belirterek, 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu'nun dalga ve çeken akıntı nedeniyle tehlike arz ettiğini söyledi.
Özellikle il dışından gelen tatilcilerin çeken akıntıdan haberdar olmadıklarını ve bu durumun da tehlike arz ettiğini anlatan Akın, "Geçen yıl çeken akıntıyla ilgili 30 bin adet uyarıcı broşür dağıttık. Yine dalgalı günlerde sahildeki direklere kırmızı bayrak çekiliyor, belediye hoparlöründen de uyarı anonsu yapıyoruz. Jandarma
ve zabıta ekiplerinin önlemeye çalışmasına rağmen vatandaşlar maalesef tehlike arz eden zamanlarda denize girmeye devam ediyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da itfaiye müdürlüğümüz bünyesinde 10 cankurtaran personeli, 2 zodyak bot, 1 jet skiyle boğulma olaylarını önlemek için tedbirlerimizi aldık." dedi.
Alınan tedbirlerin aynı anda 7-8 yerde boğulma tehlikesi meydana geldiğinde yeterli gelemediğine işaret eden Akın, şunları kaydetti:
"Geçmiş yıllarda sıklıkla yaşanan boğulma vakalarını önlemek için denize şamandıra yerleştirdik. Denizin tabanına 8 ton ağırlığında beton bloklar yerleştirdik. Şamandıraları çelik halatlarla bağladık. 3 kilometrelik İnkumu sahiline boydan boya yerleştirdiğimiz şamandıra sayesinde geçtiğimiz yıl boğulma olayı yaşanmadı. Boğulma tehlikesi geçirenlerin tutunmalarının yanı sıra aynı zamanda vatandaşlarımız, işaret niteliği de taşıyan bu şamandıradan daha ileriye geçemiyorlar. Geçen yıl 7 kişi olan cankurtaran sayısını bu sezon 10'a çıkardık. Yine sahil boyunca 30 adet cankurtaran simidi yerleştirdik. İnşallah aldığımız tedbirlerle geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir can kaybı yaşamadan sezonu geçiririz."
Akın, geçen yıl boğulma tehlikesi geçiren 678 kişinin de cankurtaran ekiplerince kurtarıldığını, yine özellikle 9 günlük bayram tatilinde ekiplerinin tüm yoğunluğunu İnkumu tatil beldesine vereceklerini aktardı.
Kaynak: AA
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