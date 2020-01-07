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Karadeniz'de dalga boyu 7 metreyi buldu, dalgalar limanı dövüyor

Batı Karadeniz sahili olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağmur şiddetini arttırarak devam ediyor.

07.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39 Karadeniz'de dalga boyu 7 metreyi buldu, dalgalar limanı dövüyor
Batı Karadeniz sahili olan 'nin ilçesinde yağmur şiddetini arttırarak devam ediyor. Gece yarısı özellikle Karayel'den esen rüzgarla birlikte dalga boyu 7 metreye kadar ulaştı.

Yağış ve rüzgarın şiddeti ile yükselen dalgalar Akçakoca limanını adeta dövüyor. Dalgaların şiddetini gören bir vatandaş,"Dalgalar geceleri daha çok yükseliyor, limandaki kayalar yerinden oynuyor, korkumuz limana bir şey olması" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğü ilçede meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışlar şiddetini arttıracak, batı kesimlerde dalga boyu 4 ile 5 metre arası değişecek. Rüzgar yer yer poyraz ve karayelden esecek. - DÜZCE

Batı Karadeniz, Akçakoca, Dalgalar, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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