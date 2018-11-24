Karadeniz'de Dev Randevu: Trabzonspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor
ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu
'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı.
Cocu'nun ardından görevi devralan yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 13. sırada girdi.
Eksikler
Sarı-lacivertlilerde Galatasaray
derbisinin ardından ceza alan Jailson
Marques Siqueira ve Roberto Soldado
ile sakatlıkları süren Alper Potuk
, Şener Özbayraklı
, Tolga Ciğerci
ve Oğuz Kağan Güçtekin
, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel
, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe
ve Ozan Tufan
ise uzun süredir kadro dışı.
Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici
ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.
Sol bekler
ceza sınırında Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım
ile İsmail Köybaşı
, Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa
karşısında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan - Pereira, Toure
, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Rodallega
Fenerbahçe,Trabzonspor
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Harun, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal
, Eljif Elmas
, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:27