24 Kasım 2018, 13:27
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Karadeniz'de Dev Randevu: Trabzonspor-Fenerbahçe

Karadeniz

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı.

Cocu'nun ardından görevi devralan yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 13. sırada girdi.

Eksikler

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı.

Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.

Sol bekler

ceza sınırında Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı, Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i:  Uğurcan - Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Harun, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani


Fenerbahçe,Trabzonspor

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