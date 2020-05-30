Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Karadeniz Bölgesi'nde vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal." çağrılarına kısmen uyuyor.

30.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:22
Karadeniz Bölgesi'nde vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal." çağrılarına kısmen uyuyor.
Kastamonu'nun normal zamanlarda işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı'nda genel olarak sessizlik hakim.
Sinop'ta ise işlek cadde ve sahillerde yaya ile araç trafiğinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'na kısmen araç ile yaya yoğunluğu bulunuyor.
Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda sakinlik gözlenirken, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.
Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya ve araç yoğunluğu yaşanıyor.
Çorum'da ise cadde ve sokaklarda vatandaşlar yer yer yoğunluk oluşturuyor.
Güvenlik güçleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Karadeniz’de ’Evde kal’ çağrısına kısmen uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Bölgesi, Kastamonu, Güncel, Haber

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