Karadeniz'de fırtına
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda denizde 5 metrelik dalgalar oluştu.
16.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:54
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda denizde 5 metrelik dalgalar oluştu.
Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyunun yer yer 5 metreye ulaştığı ilçede doğa fotoğrafçıları ise bu anları ölümsüzleştirdi. Karadeniz 'in yağmurlu ve fırtınalı zamanlarda çok değişik olduğunu dile getiren doğa fotoğrafçısı Enis Bektaş, fırtınanın etkisini arttırdığını söyleyerek, "Şu anda Akçakoca'dayız. Karadeniz yine Karadenizliliğini gösteriyor. Çok şiddetli bir fırtına var. Dalga boyu burada 5 metreye ulaştı. Böyle güzel alanları fotoğraflamayı çok seviyorum. Bugün de Akçakoca'ya geldim. Çok güzel, burayı çok beğendim. Karadeniz yine Karadenizliliğini göstermiş" dedi.
Meteoroloji yetkilileri, Düzce'de 20 Mart'a kadar zirai don olabileceği uyarısında bulundu. - DÜZCE
Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyunun yer yer 5 metreye ulaştığı ilçede doğa fotoğrafçıları ise bu anları ölümsüzleştirdi. Karadeniz 'in yağmurlu ve fırtınalı zamanlarda çok değişik olduğunu dile getiren doğa fotoğrafçısı Enis Bektaş, fırtınanın etkisini arttırdığını söyleyerek, "Şu anda Akçakoca'dayız. Karadeniz yine Karadenizliliğini gösteriyor. Çok şiddetli bir fırtına var. Dalga boyu burada 5 metreye ulaştı. Böyle güzel alanları fotoğraflamayı çok seviyorum. Bugün de Akçakoca'ya geldim. Çok güzel, burayı çok beğendim. Karadeniz yine Karadenizliliğini göstermiş" dedi.
Meteoroloji yetkilileri, Düzce'de 20 Mart'a kadar zirai don olabileceği uyarısında bulundu. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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