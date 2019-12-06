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Karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı

KARADENİZ'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar, denize açılamayıp, avlanamadı.

06.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:01Karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı

KARADENİZ'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar, denize açılamayıp, avlanamadı. Hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yöneldiği belirtilirken, balık tezgahları boş kaldı.

Balıkçıların 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyerek, başladığı av sezonu devam ederken, Karadeniz'de 1 haftadır fırtına etkili olmaya başladı. Balıkçıların şiddetli rüzgar yüzünden tekneleriyle denize açılamayıp, avlanamaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi.

Sinoplu balıkçı İbrahim Karaarslan, hava şartları nedeniyle tezgahlarda balık bolluğu olmadığını belirterek, "Hava çok sert, şiddetli rüzgar var. Onun için tezgahlardaki çeşit çok az. 500 kasa kadar hamsi avladık, şimdi onu satıyoruz. Havalar düzelince çeşit de bollanacak. Hamsi şu anda kilosu 10 liradan satılıyor" dedi.

Balıkçı Olcay Karabulut ise "300 kasa hamsi avladık. Bu hamsi de ancak Sinop'a yetti. Çevre illere yollayamadık. Trollerde balığımız yok. Artık kış geldi ve deniz suyu soğudu, daha bol balık olacak. Ama şu an şiddetli rüzgar olduğu için denize çıkamıyoruz" diye konuştu.



Güncel

Kaynak: DHA

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