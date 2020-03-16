Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
-Karadeniz'de fırtına etkili oluyor -Karadeniz'de dalga boyu 5 metre oldu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 5 metreye ulaştı.
16.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:41
- Karadeniz 'de fırtına etkili oluyor-Karadeniz'de dalga boyu 5 metre oldu
DÜZCE - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 5 metreye ulaştı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyunun yer yer 5 metreye ulaştığı Akçakoca'da doğa fotoğrafçıları da bu anları ölümsüzleştirdi. Karadeniz'in yağmurlu ve fırtınalı zamanlarda çok değişik olduğunu dile getiren Doğa Fotoğrafçısı Enis Bektaş, fırtınanın etkisini arttırdığını dile getirerek şunları söyledi: " Şu anda Akçakoca'dayız. Karadeniz yine Karadenizliliğini gösteriyor. Çok şiddetli bir fırtına var. Dalga boyu burada 5 metreye ulaştı. Böyle güzel alanları fotoğraflamayı çok seviyorum. Bugünde Akçakoca'ya geldim. Çok güzel burayı çok beğendim. Karadeniz yine Karadenizliliğini göstermiş."Meteoroloji yetkilileri Düzce'de 20 Mart'ta kadar zirai don uyarısında bulundu.
DÜZCE - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 5 metreye ulaştı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyunun yer yer 5 metreye ulaştığı Akçakoca'da doğa fotoğrafçıları da bu anları ölümsüzleştirdi. Karadeniz'in yağmurlu ve fırtınalı zamanlarda çok değişik olduğunu dile getiren Doğa Fotoğrafçısı Enis Bektaş, fırtınanın etkisini arttırdığını dile getirerek şunları söyledi: " Şu anda Akçakoca'dayız. Karadeniz yine Karadenizliliğini gösteriyor. Çok şiddetli bir fırtına var. Dalga boyu burada 5 metreye ulaştı. Böyle güzel alanları fotoğraflamayı çok seviyorum. Bugünde Akçakoca'ya geldim. Çok güzel burayı çok beğendim. Karadeniz yine Karadenizliliğini göstermiş."Meteoroloji yetkilileri Düzce'de 20 Mart'ta kadar zirai don uyarısında bulundu.
Kaynak: İHA
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