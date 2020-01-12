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Karadeniz'de hamsi bereketi

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, hamsi bereketi yaşıyor.

12.01.2020 01:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:36Karadeniz'de hamsi bereketi
'e sahili bulunan 'nin Demirköy ilçesine bağlı beldesinde denize açılan balıkçılar, hamsi bereketi yaşıyor.
İstanbul, Balıkesir, Samsun ve Trabzon'dan denize açılan balıkçılar, rotasını İğneada'ya çevirdi.
Karadeniz açıklarında serilen çevirme ağlarla kasalar dolusu hamsi çekildi. Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı, limanda kamyon ve tırlara yüklüyor.
Limanda hareketlilik yaşanırken, İstanbul'dan bölgeye gelen yaklaşık 100 kamyon ile tır, balık almak için bekliyor.
Hamisinin kilogramı 3 liradan vatandaşa satılıyor.
Balıkçılardan Erbil Mandıracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır denizlerde avlandığını ancak ilk kez böyle bir bollukla karşılaştığını söyledi.
Balıkçıların yüzlerinin hamsi ile güldüğünü belirten Mandıracı, iki gündür İğneada açıklarında avlandıklarını anlattı.
Hamsinin en bol olduğu dönemle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Mandıracı, "1 Eylül'den bu yana denizdeyiz. Marmara'dan başladık Karadeniz'den çıktık. İğneada'da görmediğimiz kadar balık denk geldi. 2 günde yaklaşık 200 ton balık aldık. Fiyatlar inşallah ucuzlar, halk ucuza yer." dedi.
"Deniz doldu taştı"


Balıkçılardan Kemal Deniz ise iki gündür İğneada'da avlandıklarını belirterek, çok güzel bir av dönemi yaşadıklarını bildirdi.
Şu ana kadar 1650 kasa balık avladıklarını dile getiren Deniz, "Bu sene deniz doldu taştı, çok güzel, verimli. Balık kesilene kadar avlanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Tayfalardan Kurban Ergenç de Balıkesir'den çıkarak Karadeniz'e ulaştıklarını belirtti.

Kırklareli, Karadeniz, İğneada, Güncel

Kaynak: AA

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