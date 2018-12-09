Karadeniz
'de hamsi bereketi...Balıkçılar tonlarca hamsiyle barınaklarına döndü Hamsi yurt dışına da ihraç ediliyor
DÜZCE - Batı Karadeniz Bölgesi
'nde avlanan balıkçılar tonlarca hamsiyle balıkçı barınağına döndü. Batı Karadeniz
Bölgesi'nde avlanan balıkçılar, Akçakoca
balıkçı barınağına tonlarca hamsiyle döndü. Balıkçı gırgırlarında kasalara konulan hamsi balıkları kamyonlara yüklenerek Anadolu'ya ve yurt dışına ihraç ediliyor.Kaptan Ferhat Birinci, balık sezonunun bereketli olduğunu belirterek, "Şu an Hamsi Batı Karadeniz Akçakoca açıklarında, Doğu Karadeniz
'de balık hemen hemen yok gibi. Hamsi,çinekop ve istavrit avlanıyor. Tonlarca hamsi Anadolu'ya sevk olurken bunun yanında Batı ülkelerine de ihraç ediliyor. Balıkların boyları çok güzel ve büyük bu nedenle lezzetli balık. Kasası 120 ile 150 TL'den satışa sunuluyor. Bu sezon balık bereketli geçiyor" dedi.
09 Aralık 2018 Pazar 12:19