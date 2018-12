Karadeniz'de Hamsi Bolluğu

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:39



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:39

KARADENİZ'de hamside son yılların en bereketli sezonu yaşanıyor. Trabzon 'daki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 5 ila 10 lira arasında değişiyor.Av sezonunun başından itibaren boş kalmayan Karadeniz 'deki balıkçı tezgahları, bu mevsim de hamsiyle doldu. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Balıkçılar akınla birlikte, hamsinin daha da bollaşacağını ve fiyatların da 5 liranın altına düşebileceğini belirtti. Trabzon'da tezgahlarda, kilosu 5 ila 10 lira arasında satılan hamsideki bolluk, bölge sakinlerini de sevindirdi.'SON YILLARA GÖRE BOLLUK YAŞANIYOR'Fiyatların hamsinin kalitesine göre değiştiğini belirten balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, yeni sezonun geçen yıllara göre daha iyi geçtiğini söyledi. Örseloğlu, "Bu sene vatandaşların istediği düzeyde bir fiyat aralığı yok. Vatandaşlar istiyor ki fiyatlar 5 liranın da altına düşsün ama zaten şu anki fiyat gayet normal. Fiyatlar hamsinin kalitesine göre değişiyor. Bu sene, son yıllara göre bir bolluk yaşandı. Sezon başladığından beri bolluk yaşıyoruz. Bu 4 ay boyunca hiçbir kıtlık olmadı, her gün tezgahlarımız doldu. Bir balıkçı olarak, bol geçen bir sezonun ardından, hamsinin bu tezgahları süslemesi bolluğun göstergesi" dedi.Hamsinin batı kıyılarından Trabzon kıyılarına doğru gelmeye başladığını söyleyen balıkçı Hami Çolak da "Son yıllarda palamudun peşine böyle bol hamsinin çıkması çok az görülen bir durum. Bu yıl hamsi, sezonun başlarında biraz az çıktı ama şu an hamsi yuvasına dönüyor. Hamsi Ordu 'ya kadar geldi, yakında Trabzon kıyılarına gelecek" diye konuştu.- Trabzon