Karadeniz'de hangi illerde yangın çıktı? Karadeniz yangını ne zaman çıktı? Karadeniz yangını neden çıktı?

Karadeniz bölgesinin 69 farklı noktasında çıkan ve 4 ili etkileyen yangın sonrası bölgedeki vatandaşlar tedirgin olurken Karadeniz yangını neden çıktı, Karadeniz'deki yangından hangi ilçeler etkilendi Karadeniz'de hangi illerde yangın çıktı ve Karadeniz yangını ne zaman çıktı gibi sorular sormaya başladı.

TRABZON VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Valiliği Basın Açıklaması 24/12/2019:

İlimizin 11 ayrı ilçesindeki 37 noktada dünden bu yana farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin toplam 93 araç ve 450 personeliyle müdahale edilmiştir.

Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçemizdeki 7 noktada da söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır.

Söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekle birlikte gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trabzon yangın

KARADENİZ'DE ÇIKAN YANGIN NE ZAMAN BAŞLADI

23 Aralık Pazartesi günü Karadeniz'in farklı noktalarında yangınlar başladı.

KARADENİZ'DE ÇIKAN YANGINDAN ETKİLENEN İL VE İLÇELER

TRABZON: Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene, Vakfıkebir ilçelerindeki yangınlarda çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. 37 yangından 22'si söndürüldü. Sabaha kadar süren 15 yangından 8'i kontrol altına alındı.

ORDU: Ünye ilçesine bağlı Kadılar, Yiğitler ve Üçpınar mahallelerindeki fındık arazisi ile ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü. ARTVİN: Borçka ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık üç hektarlık alan zarar gördü.

GİRESUN: Şehir merkezine bağlı Seldeğirmeni, Gaziler, Sayca mahalleleri ile Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Eynesil, Keşap ilçelerinde yangın çıktı. Merkeze bağlı mahallelerde yangınlar kontrol altına alınırken, ilçelerde oluşan yangınlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Trabzon yangın

KARADENİZ YANGINI SABOTAJ MI?

Trabzon'a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'da dün başlayan 37 yangının 22'sinin söndürüldüğü açıklayan Karacabey, "7'si kontrol altında, 8 yangını ise şu anda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgar olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar. Karadeniz'in yapısında, burada yerleşim yerleri arazide dağınık vaziyette bulunuyor. Yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktalar. 3 ev akşam itibarıyla Arsin ilçesinin Güneyce Mahallesi'nde tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu an için o evlerde herhangi bir tehlike, tehdit söz konusu değil. Yangın o evlere yaklaşmadan kontrol edildi. Şu an için yerleşim yerleri açısından tehdit söz konusu değil" dedi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Trabzon Valiliğinde yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezinde, ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor.

Yangınların çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak araştırmayla netlik kazanacağı belirtildi.