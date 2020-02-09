Karadeniz'de kar esareti; okullar tatil

KARADENİZ'de dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon ve Ordu-Giresun havalimanlarında hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri karşılıklı iptal edildi. Trabzon ve Rize'deki okullarda eğitime 2, Giresun ve Ordu'da ise 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliği, çığ uyarısında bulunarak, vatandaşların yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Cuma günü için uyarıda bulunduğu kar yağışı, dün sabah saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle Karadeniz 'de birçok ili beyaza büründü. Trabzon, Samsun ve Ordu'ya 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kara hasret kalan Samsunlular, pazar sabahına bembeyaz bir görüntüyle uyandı. Kar topu oynayan, kardan adam yapan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek karın keyfini çıkardı.

SAMSUN'DA KAPALI YOL YOK

Samsun'un İlkadım ve Atakum sahiline akın eden vatandaşlar, telefonlarıyla bu anları kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de başta şehir merkezi olmak üzere yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerde karla mücadele çalışması yaptı. Ekipler, gece boyunca başta ana arterler olmak üzere çok sayıda yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Şehir merkezinde 5 kar bıçaklı kamyon, 5 greyder, 6 solüsyon tankeri, 6 tuzlama aracı ve 55 personel ile karla mücadele çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarla Samsun'da kapalı yol kalmadı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon ve Rize'de tüm okullar 2 gün tatil edildi. Giresun'da Giresun Merkez, Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Görele ilçelerindeki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verildi. Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

SAHİPSİZ HAYVANLAR VE KUŞLAR UNUTULMADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için şehir merkezi ve ilçelerin muhtelif yerlerine yem bırakıldı.

MAHSUR KALAN KİŞİLER KURTARILDI

Trabzon'da karla mücadele çalışmalarına il genelinde ara vermeden devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, mahsur kalan vatandaşlar ve hastaneye ulaşması gereken hastaların da imdadına yetişiyor. Kentte 2 gün içinde 15 hasta ve mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere ulaştırıldı. Şalpazarı ilçesinin Geyikli Mahallesi'nde kar nedeniyle mahsur kalan yatalak hasta İfaket Evren de belediye ekiplerince evinden alınıp, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karadeniz'de belediye, özel idare ve karayolları ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdiği kar temizleme çalışmalarını, kesintisiz olarak sürdürüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, hafta sonu etkili olan kar yağışı, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Yeni haftayla birlikte kar yağışı, yerini soğuk bir havaya bırakıyor. Pazartesi günü Samsun'da, hava parçalı bulutlu olacak, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında eksi 2 derece olması bekleniyor.

VALİLİKTEN ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Trabzon Valiliği, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentin yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulundu. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur."