Karadeniz'de Kar Yağışı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da soğuk hava ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası, merkez ilçede 10, Kelkit'te 3, Köse'de 2, Kürtün'de 15, Şiran'da 10 ve Torul'da 10 olmak üzere toplam 50 köy ile ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi ekipleri, taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylere öncelik vererek karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Yağışın sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de ulaşımda sorun yaşanmazken, ekipler buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.GiresunGiresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Giresun-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Karayolları ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresi ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.OrduOrdu'nun orta ve yüksek kesimlerinde dün gece başlayan ve bugün de süren kardan dolayı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü.Kar yağışıyla birlikte Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin ardından bölgede kar yağışının başladığını söyledi.Dün gece etkisini gösteren karın yaşamı zaman zaman olumsuz etkilediğini belirten Kaya, vatandaşlardan araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmalarını istedi.Kaya, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığının, gün içerisinde 30 santimetrenin üzerine çıkmasının beklendiğini kaydetti.Kar yağışının bu şekilde sürmesi halinde merkezin hafta sonu kayakseverleri ağırlamaya başlayacağına işaret eden Kaya, "Umudumuz kar yağışının bir süre daha devam etmesi ve kayak merkezinin çalışır hale gelmesi yönündedir. İnşallah bu sene bölge yeterince kar alır ve kayak merkezi tam anlamıyla çalışmaya başlar." dedi.Öte yandan, Altınordu ilçesinde sağanak sebebiyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su biriken bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.