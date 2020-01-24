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Karadeniz'de kar yağışı

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde 844 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

24.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:15
Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde 844 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
'da kar yağışı nedeniyle kapanan 130 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
İl genelinde etkili olan karın kalınlığı ortalama 27 santimetre ölçüldü.
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ekipler, kapalı mahalle yollarının açılması için mücadele ediyor.
Kent merkezinden 530 metre yükseklikteki seyir terası konumundaki Boztepe ise kar dolayısıyla eşsiz manzara sunuyor.
Karadeniz'de kar yağışı

Karadeniz Bölgesi, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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