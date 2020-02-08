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Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Giresun'da merkezde 18, Alucra'da 38, Bulancak'ta 35, Çamoluk'ta 16, Çanakçı'da 15, Dereli'de 25, Doğankent'te 6, Espiye'de 22, Görele'de 12, Güce'de 13, Keşap'ta 11, Piraziz'de 5, Şebinkarahisar'da 57, Tirebolu'da 40 ve Yağlıdere'de 22 olmak üzere 335 köy yolu ulaşıma kapandı.

08.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:00
'da merkezde 18, 'da 38, Bulancak'ta 35, Çamoluk'ta 16, Çanakçı'da 15, Dereli'de 25, Doğankent'te 6, Espiye'de 22, Görele'de 12, Güce'de 13, Keşap'ta 11, Piraziz'de 5, 'da 57, Tirebolu'da 40 ve Yağlıdere'de 22 olmak üzere 335 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.
Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.
Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Şebinkarahisar, Giresun, Alucra, Güncel

Kaynak: AA


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