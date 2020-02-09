Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde toplam 1684 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünden itibaren şiddetini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle yaklaşık 500 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, temizlik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde gün içinde tüm noktalara müdahale edileceği aktarıldı.

Öte yandan Çarşıbaşı ilçesi Kaldırım Yaylası'nda kar ve tipi sebebiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD, belediye, sağlık ve jandarma ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar kalınlığının ortalama 44 santimetre olduğu ilde yürütülen çalışmalar sonucu 648 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı, kapalı 125 mahalle yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, 450 personel, 374 araç ve iş makinesinin yol açma çalışmalarında görev yaptığına işaret edildi.

Rize

Rize kent merkezi ve ilçelerde 329 köy yolu ile merkeze bağlı bazı mahallelerdeki ara sokaklar kardan dolayı ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı il merkezinde, belediye ekipleri vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaları, çalışmaları engellememek için yol kenarlarına araç park etmemeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, kar yağışı boyunca otoparkların ücretsiz olduğunu, vatandaşların araçlarını parklara çekebileceğini bildirdi.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için özellikle Karadeniz Sahil Yolu geçişi, Ovit Dağı Tüneli Sivrikaya bölgesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Ayder Yaylası'na ulaşımda ise aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Fındıklı ilçesinde otomobilleri ile off-road yapmaya giden bir grubun, çığ nedeniyle geri dönememesi üzerine İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Yol, iş makineleriyle ulaşıma açıldı.

Artvin

Artvin il genelinde 186 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdare ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının devam ettiği şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Artvin ve ilçelerinde belediye ekipleri 24 saat karla mücadele çalışması yürütüyor.

Artvin-Ardahan kara yolu Sahara Geçidi'nde trafik güvenliği için zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan, kentin en önemli kış turizm merkezi Atabarı Kayak Tesislerinde kar alınlığı 1,5 metreyi aştı.

Giresun

Kar yağışı sonucu Giresun merkez ve ilçelerinde toplam 370 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi ekipleri de kent genelinde kar temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öte yandan belediye, sokak hayvanları için kentin belli noktalarına yiyecek bıraktı.

Giresun Valiliği de açıklamasında, gece beklenen don ve buzlanmaya karşı vatandaşlar ve ilgilileri uyardı. Açıklamada, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riskinin bulunduğuna da işaret edildi.

Gümüşhane

Gümüşhane merkezde 30, Kelkit'te 40, Köse'de 10, Kürtün'de 28, Şiran'da 32 ve Torul'da 26 olmak üzere toplam 166 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Bayburt'ta da kapalı 8 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA