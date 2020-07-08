Karadeniz'de karavan tatili dönemi

KORONAVİRÜS'ten korunarak yaz tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler, karavanları ve çadırları ile Samsun'da bulunan Karavan Park alanını tercih ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan karavan ve kamp alanı, koronavirüs nedeni ile karavan ve kamp çadırlarını tercih eden tatilcileri ağırlıyor. Karavan Parkı'na da farklı illerden gelen vatandaşlar karavanları ve kurdukları çadırlarda kalabalıktan uzak kalarak yaz tatillerinin tadını çıkarıyorlar. Vatandaşlar, tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanılan kamp alanında koronavirüsten korunarak tatil yapıyor. 25 karavan kapasiteli kamp alanı içerisinde ailelere uygun çadır kurmak ve mangal yapma alanları da yer alıyor. 40 çadır kurulabilen alanda, spor sahasına sahip olan tesis, misafirlere huzurlu bir ortamda tatil imkanı sağlıyor.

'KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDİYORLAR'

Koronavirüs nedeniyle bu yıl sezonun geç açıldığını belirten işletme sorumlusu Erdal Yavuz, "Geçen yıl yaklaşık 750-800 civarında karavan ve çadır kampçıyı tesisimizde ağırladık. Kişi olarak ise 6 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle parkımız geç açıldı. Haziran ayının ikinci haftası tüm önlemlerimizi ve tedbirlerimizi alarak hizmet vermeye başladık. Buraya gelen ziyaretçilerimiz çok memnun ayrılıyorlar. Burada huzurlu olduklarını ve kendilerini güvende hissettiklerini belirtiyorlar. Bu yıl için son bir haftadır yoğun bir talep var. Son bir hafta içerisinde bilgi almak için birçok arayan insan oldu. Bunun sonucunda da artışlar başladı. Bu yıl sezon geç açılmasına rağmen şimdiye kadar 80 karavan ve yaklaşık 40 çadır kampçıyı tesisimizde ağırladık. Sayımız her geçen gün artmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞ DURUMDAYIZ'

Bu yıl turizm sektöründe insanlar daha çok açık alanları tercih etmeye başladığını belirten Yavuz, 'Gelen ziyaretçilerimiz açık alanda yapılan tatillerin daha güvenli olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden de karavan park gibi daha izole ortamları tercih ettiklerini belirtiyorlar. Buda insanların kamp, karavan turizmine yöneldiğini gösteriyor. Bizimde beklentimiz artış olacağı yönünde. Bizde ziyaretçilerimizin sağlığına çok önem veriyoruz. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Öncelikle herkesin kendine ait bir alanı var. Bu alan gayet geniş bir alana sahip oluyor. Ziyaretçilerimiz kendi ailesi ile vakit geçirirken sosyal mesafeye de uymuş oluyor. Açık alan olduğu için daha güvenli oluyor. Ziyaretçilerimiz bu alanlarda kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissediyorlar. Gezi planları haricinde bir günlerini kendilerine ayrılan alanda rahatlıkla geçirebilirler' dedi.

'TATİLİ AÇIK ALANDA GEÇİRMEK İSTEDİK'

Koronavirüs nedeniyle tatillerini karavanlarında ve açık alanda geçirmek istediklerini söyleyen Erdem Güngör de 'Uzun süredir evlerimizde izole bir şekildeydik. Karavan tatilinin amacı etrafımızın fazla kalabalık olmayıp sakin olması. Burada kendimize ait bir alan var ve bu alanda kendimiz izole edebiliyoruz. Bir otele gitmektense böyle bir kampta bulunmanın bizim için daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz özellikle koronavirüs nedeniyle. En azından kendi aracımızda kendimize ait olan eşyalarımızı kullanıyoruz. Temizlik ve hijyen açısından bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Karavan ve karavan parklarında korona virüse karşı daha izole ve daha hijyenik bir ortam yakalayabileceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.