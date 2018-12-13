Karadeniz'de Kış

13 Aralık 2018 Perşembe 11:08



13 Aralık 2018 Perşembe 11:08

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da soğuk hava ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.Gümüşhane İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle merkez ilçede 20, Kürtün'de 3 ve Torul'da 18 olmak üzere 41 köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı bulunduğu bildirildi.Kapalı yolların açılması için çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, erken saatlerde taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri öncelenerek karla mücadele çalışması yürütüldüğü kaydedildi.OrduOrdu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından sahil kesiminde yağmur, Akkuş, Kabadüz, Mesudiye, Korgan, Ulubey, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde ise kar yağışı etkili oldu.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olduğunu söyledi.Kar yağışıyla bazı mahalle yollarının kapandığını belirten Tekintaş, ekiplerin anında yaptığı müdahale sonrası söz konusu yolların ulaşıma açıldığını ifade etti.Tekintaş, karla mücadele öncesinde hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığı aktararak, il genelinde karla mücadele için 92 ekip olduğunu, 250 iş makinesiyle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.GiresunGiresun-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Karayolları ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.Kar kalınlığı kentin orta kesimlerinde 15, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının açık tutulması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.