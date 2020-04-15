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Karadeniz'de kıyı balıkçıları avlanmayı sürdürecek

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından yasak kapsamında olmayan kıyı balıkçıları denize açılmaya devam edecek.

15.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:48
Karadeniz'de kıyı balıkçıları avlanmayı sürdürecek
Denizlerde av yasağının başlamasının ardından yasak kapsamında olmayan kıyı balıkçıları denize açılmaya devam edecek.
Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamutta hayal kırıklığı yaşanan sezonun genel olarak hamsi avcılığıyla devam ettiğini söyledi.
Ocak ayında teknelerin Gürcistan 'a giderek avlandığını anımsatan Arslan, buradaki avcılığın ise 2,5 ay devam ettiğini dile getirdi.
Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının her sektör gibi balıkçıları da etkilediğini belirterek, "Tekneler yaklaşık 2 ay önce bulundukları barınaklara demirlemeye başlamıştı. Koronavirüsün ortaya çıkması balıkçılık üzerinde de etki yaptı, 15 Nisan av yasağının başlangıcını beklenmeden sezon zaten sona ermiş oldu." dedi.
Av yasağının küçük balıkçı teknelerini kapsamadığını söyleyen Arslan, şöyle devam etti:
"Kıyı balıkçıları şartlar elverdiği sürece avlanmaya devam edecek. Bundan sonra barbun ve mezgit avlanmasını bekliyoruz. Küçük teknelerde genelde 2 kişi çalışıyor, bunlar da zaten aynı aileden oluyor. 'Koronavirüs balıkçıların avlanmasını tamamen durdurur.' demek doğru olmaz. Şu anda çoğu limanda 2-3 tekne balığın durumuna göre ava çıkıyor."
- "Barbun fiyatı düşer"
Arslan, balık restoranlarının şu anda kapalı olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde barbun avcılığı başlayacak, bu balık da genelde restoranlarda tüketiliyor. Turizm bölgelerine gönderilen bir balık. Böyle bir imkan olmayınca avlandığı şehirlerde satılacak, bu da fiyatları düşürecektir. Geçen yıl 30 liraydı, bu yıl 20 liranın altına düşecektir." diye konuştu.
Hamdi Arslan, salgından olumsuz etkilenen balıkçılık sektörüne de destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hamdi Arslan, Koronavirüs, Gürcistan, Ekonomi
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