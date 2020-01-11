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Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

11.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:14Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
ve Artvin çevreleri ile 'un doğu ve 'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey batısı, Batı ve Orta kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Tokat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Karadeniz, Trabzon, Giresun, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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