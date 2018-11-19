Karadeniz'de Olumsuz Hava Koşulları

Karadeniz Bölgesi
'nde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de Sinop
doğal limanına demirledi.
Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.
Sinop- Kastamonu
Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğu yönünden sert esen rüzgarın denize açılmaya müsaade etmediğini söyledi.
Büyük tonajlı yük gemilerinin de Sinop'un doğal limanına demirlediklerini vurgulayan Bayrak, balıkçılar olarak yapılan uyarıları dikkate alarak denize açılmadıklarını belirtti.
Kötü hava koşullarının yarın sona ermesini beklediklerini ifade eden Ali Bayrak, "Özellikle Sinop ve çevresinde doğu yönünden esen sert bir rüzgarla karşı karşıya kaldık. Her zaman olduğu gibi böyle durumlarda yük taşımacılığı yapan gemiler kentimizin doğal limanına demirlediler. Balıkçı arkadaşlarımız da maalesef denize açılamadı. Onlar da iskelede beklemek durumunda kaldılar. Aldığımız bilgilere göre yarın hava şartları düzelecek. Rüzgarın etkisini yitirmesi bekleniyor." dedi.
Bu arada olumsuz hava koşulları balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Sinop'ta tezgahlarda hamsinin kilogramı 15, çinekop 40 liradan alıcı buluyor.
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:30