Karadeniz'de Olumsuz Hava Koşulları

Karadeniz Bölgesi
'nde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri ise Sinop
doğal limanına demirledi.
Batıdan sert esen rüzgar sebebiyle yol almakta güçlük çeken uluslararası şilepler, Sinop'un doğal limanına sığındı.
Sinop- Kastamonu
Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hava koşullarının avcılığa izin vermediğini söyledi. Türkiye
'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda balıkçı teknesinin halen Sinop'ta bulunduğunu belirten Bayrak, "Özellikle hamsi avı Sinop ve çevresinde bol miktarda yapılıyor." dedi.
Bayrak, rüzgarın etkisini yitirmesiyle balıkçıların tekrar denize açılacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Sinop iskelesi balıkçı teknelerimiz tarafından doldurulmuş durumda. Çünkü batı yönünden esen sert bir rüzgarla karşı karşıya kaldık. Yapılan uyarıları da dikkate alan balıkçılarımız denize açılamadı. Büyük tonajlı yük gemileri de kentimizin doğal limanına demirlemiş durumda. Hamsi şu an daha çok Sinop ve çevresinde avlanıyor. Bu nedenle balıkçı teknesi sayısı bir hayli fazla. Balıkçılarımız gittikleri her ilin ekonomisine katkı sunuyorlar. Bir teknede yaklaşık 25-30 kişi çalışıyor. Bu açıdan bakacak olursak kentimizde de ekonomik açıdan bir hareketlilik söz konusu."
Bayrak, havanın normale dönmesinin ardından balıkçıların tekrar denize açılacaklarını söyledi.
Kastamonu,Karadeniz Bölgesi,Sinop
06 Aralık 2018 Perşembe 15:42