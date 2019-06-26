Karadeniz'de PKK'ya bir darbe daha vuruldu

Terör örgütü PKK'ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında 5 ilde Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde bin 700 askerin katılımı ile başlatılan operasyonda bir sığınak daha ele geçirildi.



Mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun Yağlıdere ilçesi kırsalında gösterdiği sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, pil ve güneş enerji sistemi ele geçirildi. Son 2 ayda ise bölgede ele geçirilen sığınak, depo ve silahlık sayısı 21'e yükseldi. Terörist Düdükkanlu'nun bölgeye hakim olan ve örgütün sığınaklarını yapan, koordine eden kişi olduğu da ifadelerine yansıdı. Behrüz Düdükkanlu'nun teslim olmadan önce 'Aras' kod adlı Aras Aslan ile grup liderliği için çokça tartıştıklarını, bu yüzden çok fazla konuşmadıklarını söylediği ortaya çıktı.



Örgüt içinde bölgede en tecrübeli kişinin kendisi olduğunu ifade eden Düdükkanlu, "Benim örgütte tecrübeli olmam sebebiyle grup lideri olmam gerekiyordu. Ancak Aras benim kendisine söylediğim şeyleri yapmayarak aramızda tartışmalar yaşanmasına sebebiyet veriyordu. Bu yüzden fazla konuşmuyorduk. Ancak biz yine de kış üslenmesinden çıkınca bahar ayları ile birlikte Tunceli bölgesine gitmeye karar vermiştik. Geri dönüşümüzü de yaya olarak yapmaya karar vermiştik. Yolları belli bir noktaya kadar ben iyi bildiğim için ben götürecektim. Daha sonrasını ise Aras götürecekti. Ancak arazi hakimiyeti olmadığı için çok da fazla bilgi veremiyordu. Tunceli'ye gitmekte ısrarlıydı. Ben de arazide halen kar olduğunu, biraz daha beklememiz gerektiğini söylemiştim" dedi.



Bin 700 askerle Karadeniz koridor kuruldu



Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde başlatılan operasyonda Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat illeri kırsalına adeta koridor kuruldu. Gece gündüz devam eden operasyonlar Özel Birlikler, komandolar ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile devam ediyor. Tunceli ve Erzincan bölgesinden Karadeniz kırsalına girmeye çalıştığı tespit edilen bir grubun ise operasyonlar sonucu Tunceli'ye geri döndüğü telsiz konuşmalarından ortaya çıktı. Örgüt mensuplarının 'Asker her yerde, dönüyoruz' dedikleri ve geri dönüş için örgütün üst düzey yöneticilerine karşı direnerek geri gittikleri ortaya çıktı.



Bölgede operasyonlar sürerken, operasyonlara İnsanız Hava Araçları (İHA), iz takip, erzak ve bomba arama köpekleri de destek veriyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA