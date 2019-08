Karadeniz'de Red Bull Formulaz fırtınası esti

RİZE (İHA) – Karadeniz 'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in yemyeşil beldesi Tunca'da düzenlendi.Bu sene 11'incisi gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha renkli anlara sahne oldu. Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Stuntriding dalında Türkiye'nin en iyi ismi Red Bull sporcusu Birkan Polat tahta araba yarışlarının heyecanını yaşayan isimler arasındaydı.Sofuoğlu, "Her yıl elimden geldiğince burada yarışmaya çalışıyorum. Çok zevk aldığım bir yarış. Halkın ilgisi, sevgisi ve heyecanı da bizi teşvik ediyor tabii. Tüyo veremem çünkü yarış pisti çok zor" açıklamasını yaptı.Red Bull Formulaz etkinliğine eski Gençlik ve Spor Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, eski Çevre Bakanı İmdat Sütlüoğlu, eski Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürü Mümtaz Sinan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya ve Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz de katıldı.Tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış Karadeniz insanının 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz, on birinci kez Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi.Anadolu'nun en eğlenceli, en macera dolu yarışlarından birisine ev sahipliği yapan Rize'deki bu heyecanlı yarışı izlemeye binlerce insan katıldı. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu.Rize'nin büyüleyici atmosferinde, sarp dağlarda, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken organizasyona Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katılım gösterdi. 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu'nun el yapımı tahta arabalarla yaptığı sürüş de merakla izlendi."Tüyo veremem yarış pisti inanılmaz zor"Etkinlik sırasında açıklama yapan Sofuoğlu, "Red Bull Formulaz çok zevkli, heyecanlı bir yarış. Mümkün olduğunca her yıl katılmaya çalışıyorum. Halkın sevgisi, ilgisi ve heyecanı da bizi teşvik ediyor tabii" diye konuştu.Sofuoğlu, "Daha önceki yarışlarımda bana verilen arabayı her seferinde kırıyordum. Bu sefer arabamın çok sağlam olduğu söylendi, inşallah kırılmaz" dedi. Yarışmacı arkadaşlarına tavsiye veremeyeceğini belirten Sofuoğlu, "Tüyo veremem ki pist çok zorlu, hava da yağışlı. Hem hepsi iyi yarışçılar" sözlerini kullandı.Stuntriding dalında Türkiye'nin en iyi ismi Red Bull sporcusu Birkan Polat da Formulaz'daydı. Motosikletinin üzerinde zorluk derecesi üst düzeyde bir şova imza atan Polat, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.70 yarışmacı hünerlerini sergiledi70 yarışmacının yağmurlu havada ve kaygan zeminde performans sergilediği Red Bull Formulaz'da 40 yaş üstü katılımcılar ayrı bir kategoride yarıştı. Son üç yıldır yarışmada maharetlerini gösteren kadın yarışmacılar, bu yıl da erkek rakipleri kadar iddialı bir yarış sergiledi.Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılmadığı arabalar, 1600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yokuşların da yardımıyla saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen arabalarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi gördü. - RİZE