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Karadeniz'de Rus Su-27 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü bildirdi.

25.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:52
Karadeniz'de Rus Su-27 savaş uçağı düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz 'de düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.
Güney Askeri Bölgesi'nden Mi-8 model helikopter ve An-26 model uçağın yanı sıra gemilerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, uçak denize düştü. Pilotu arama çalışması kötü hava koşulları nedeniyle zorlaştı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz, Güncel

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