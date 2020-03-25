Karadeniz'de Rus Su-27 savaş uçağı düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü bildirdi.
25.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:52
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz 'de düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.
Güney Askeri Bölgesi'nden Mi-8 model helikopter ve An-26 model uçağın yanı sıra gemilerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, uçak denize düştü. Pilotu arama çalışması kötü hava koşulları nedeniyle zorlaştı." bilgisi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.
Güney Askeri Bölgesi'nden Mi-8 model helikopter ve An-26 model uçağın yanı sıra gemilerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, uçak denize düştü. Pilotu arama çalışması kötü hava koşulları nedeniyle zorlaştı." bilgisi verildi.
Kaynak: AA